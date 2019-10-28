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    Економіка та фінанси

    Wizz Air і SkyUp майже синхронно запустили нові рейси зі Львова

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    Ціна квитків зі Львова до Ларнаки в один бік стартує від 709 грн - Wizz Air і SkyUp майже синхронно запустили нові рейси зі Львова
    Ціна квитків зі Львова до Ларнаки в один бік стартує від 709 грн

    Рейси виконуватимуться по понеділках, п'ятницях і суботах

    Угорський лоукостер Wizz Air з 28 жовтня запустив авіарейси зі Львова до Ларнаки.

    Про це повідомили в Міжнародному аеропорту Львів ім. Данила Галицького.

    Рейси виконуватимуться по понеділках і п’ятницях. Ціна квитків в один бік стартує від 709 грн.

    Водночас, український лоукостер SkyUp запустив з 26 жовтня рейс Львів — Шарджа.

    Польоти будуть виконуватися щосуботи, вартість квитків — від 3 297 грн.

    Раніше повідомлялося, що Wizz Air відкрив шість напрямків з нового для себе українського аеропорту Запоріжжя.

    Нагадаємо, SkyUp напередодні відкрив нові рейси з Харкова.

    Запоріжжя Львів літак Wizz Air SkyUp
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