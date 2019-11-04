  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Wizz Air вперше за 11 років виконав рейси з Одеси

    • Розсилка
    Wizz Air стане першою авіакомпанією в аеропорту Одеса, міжнародні рейси якої будуть повністю і на приліт, і на виліт обслуговуватися в новому терміналі - Wizz Air вперше за 11 років виконав рейси з Одеси
    Wizz Air стане першою авіакомпанією в аеропорту Одеса, міжнародні рейси якої будуть повністю і на приліт, і на виліт обслуговуватися в новому терміналі

    Відтепер угорський лоукостер двічі на тиждень літатиме з Одеси до Угорщини, Німеччини, Польщі та Словаччини

    Угорський лоукостер Wizz Air виконав перші рейси з міжнародного аеропорту Одеса до Будапешта (Угорщина), Берліна (Німеччина), Гданська, Вроцлава, Катовіце (Польща) і Братислави (Словаччина), повідомили в авіакомпанії.

    Відтепер польоти здійснюватимуться двічі на тиждень:

     — Вроцлав — по понеділках і п’ятницях;

     — Берлін (Шьонефельд) — по вівторках і суботах;

     — Будапешт — по вівторках і суботах;

     — Катовіце — по вівторках і суботах;

     — Братислава — по середах і неділях;

     — Гданськ — по понеділках і п’ятницях.

    Вартість складає від 429 грн в один бік з ручним багажем.

    Wizz Air стане першою авіакомпанією в аеропорту Одеса, міжнародні рейси якої будуть повністю і на приліт, і на виліт обслуговуватися в новому терміналі.

    У 2008 році Wizz Air Ukraine, «дочка» угорської авіакомпанії, кілька місяців виконувала польоти за маршрутом Одеса-Київ.

    Раніше повідомлялося, що з березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя до Гданська, Вроцлава, Кракова (всі - Польща), Відня (Австрія), Вільнюса (Литва) і Будапешта (Угорщина).

    Як повідомлялося, Wizz Air і SkyUp майже синхронно запустили нові рейси зі Львова.

    Також Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі. 

    Читайте також
    Австрія Запоріжжя Польща Німеччина Будапешт Одеса Словаччина Гданськ Угорщина літак Wizz Air авіаперевезення Литва Берлін SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ