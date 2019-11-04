Wizz Air вперше за 11 років виконав рейси з Одеси



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Wizz Air стане першою авіакомпанією в аеропорту Одеса, міжнародні рейси якої будуть повністю і на приліт, і на виліт обслуговуватися в новому терміналі

Відтепер угорський лоукостер двічі на тиждень літатиме з Одеси до Угорщини, Німеччини, Польщі та Словаччини

Угорський лоукостер Wizz Air виконав перші рейси з міжнародного аеропорту Одеса до Будапешта (Угорщина), Берліна (Німеччина), Гданська, Вроцлава, Катовіце (Польща) і Братислави (Словаччина), повідомили в авіакомпанії.

Відтепер польоти здійснюватимуться двічі на тиждень:

— Вроцлав — по понеділках і п’ятницях;

— Берлін (Шьонефельд) — по вівторках і суботах;

— Будапешт — по вівторках і суботах;

— Катовіце — по вівторках і суботах;

— Братислава — по середах і неділях;

— Гданськ — по понеділках і п’ятницях.

Вартість складає від 429 грн в один бік з ручним багажем.

Wizz Air стане першою авіакомпанією в аеропорту Одеса, міжнародні рейси якої будуть повністю і на приліт, і на виліт обслуговуватися в новому терміналі.

У 2008 році Wizz Air Ukraine, «дочка» угорської авіакомпанії, кілька місяців виконувала польоти за маршрутом Одеса-Київ.

Раніше повідомлялося, що з березня 2020 року Wizz Air запускає рейси із Запоріжжя до Гданська, Вроцлава, Кракова (всі - Польща), Відня (Австрія), Вільнюса (Литва) і Будапешта (Угорщина).

Як повідомлялося, Wizz Air і SkyUp майже синхронно запустили нові рейси зі Львова.

Також Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі.