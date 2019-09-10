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    Wizz Air запустить нові рейси до Будапешта

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    Wizz Air запустить нові рейси до Будапешта

    Перший рейс сполученням Львів-Будапешт стартує 1 червня 2020 року

    Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск нових авіарейсів, які сполучатимуть українські міста Харків та Львів зі столицею Угорщини Будапештом.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Нові авіарейси стали можливими завдяки розміщенню на авіабазі компанії у Будапешті додаткового літака. Він обслуговуватиме 3 додаткові авіарейси, які запустять влітку 2020 року.

    Наразі відомо, що перший рейс сполученням Львів-Будапешт стартує 1 червня 2020 року, а перший авіарейс з Харкова до Будапешта — 3 червня 2020 року.

    Також нагадаємо, що Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі. 

    Зокрема, з Варшави влітку 2020 року запустять авіарейси до Тенерифе (Іспанія), Болонью, Мадрид, Турку (Фінляндія) та Барі (Італія). З Кракова запустять авіарейси до Верони, Мілана, Болоньї, Барселони, Лондона, Ставангера (Норвегія), Хаугесунд (Норвегія), Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія). З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія).

    Крім цього, Wizz Air планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.

    У серпні Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцига.

    Раніше Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси.

    Також нагадаємо, зщо пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу.

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