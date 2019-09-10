Wizz Air запустить нові рейси до Будапешта

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові авіарейси стали можливими завдяки розміщенню на авіабазі компанії у Будапешті додаткового літака. Він обслуговуватиме 3 додаткові авіарейси, які запустять влітку 2020 року.

Наразі відомо, що перший рейс сполученням Львів-Будапешт стартує 1 червня 2020 року, а перший авіарейс з Харкова до Будапешта — 3 червня 2020 року.

Також нагадаємо, що Wizz Air наступного року запустить 15 нових рейсів з Польщі.

Зокрема, з Варшави влітку 2020 року запустять авіарейси до Тенерифе (Іспанія), Болонью, Мадрид, Турку (Фінляндія) та Барі (Італія). З Кракова запустять авіарейси до Верони, Мілана, Болоньї, Барселони, Лондона, Ставангера (Норвегія), Хаугесунд (Норвегія), Бергена, Тромсо та Тронхейма (Норвегія). З Гданська запустять новий авіарейс до Барі (Італія).

Крім цього, Wizz Air планує збільшити частоту вже існуючих авіарейсів з Польщі.

У серпні Wizz Air виконав перший рейс з Києва до Лейпцига.

Раніше Wizz Air відкрив шість нових рейсів з Одеси.

Також нагадаємо, зщо пілот Wizz Air вшосте став чемпіоном світу з вищого пілотажу.