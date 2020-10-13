Вперше з 5G та дві основні камери: Apple презентував iPhone 12



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Модель отримала широку лінійку кольорів

Ціна iPhone 12 сягатиме $799

Компанія Apple презентувала iPhone 12, який має підтримку 5G та дві основні камери.

Про це йшлося під час презентації компанії.

Так, новий iPhone 12 має дві основні камери: ширококутний об'єктив на 12 Мп і f/1,6, а також ультраширококутну камеру з кутом огляду 120 градусів, 12 Мп і f/2,4.

Також до функцій відео розробники додали режим нічного таймлапса. Гаджет отримав Super Retina XDR-дисплей з роздільною здатністю 2532×1170, а також підтримку Dolby Vision, HLG і HDR 10.

У компанії зазначили, що це перший iPhone, який підтримує 5G.

У основі iPhone 12 – новий чіп A14 Bionic, розроблений за 5-нанометровим технологічним процесом. Чіпсет складається з 6-ядерного центрального процесора і 4-ядерного GPU. Також у iPhone 12 плоскі алюмінієві рамки і плоске скло на фронтальній і тильній панелі.

Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

Як відомо, сьогодні ввечері відбувалася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12.

Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.