Apple зняла з виробництва дві моделі iPhone



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Замість iPhone 11 Pro любителі продукції Apple можуть купити вдосконалений флагман iPhone 12 Pro

Всього в 2020 році році Apple перестала виробляти чотири старі моделі телефонів

Американська компанія Apple заявила про припинення виробництва двох застарілих моделей iPhone.

Йдеться про смартфони iPhone моделей XR і 11 Pro. Керівництво Apple прийняло таке рішення в зв'язку з тим, що зазначені моделі гаджетів поступаються за характеристиками новинкам і не приносять компанії прибутку, зазначають представники Apple.

«Замість iPhone 11 Pro любителі продукції можуть купити вдосконалений флагман iPhone 12 Pro. Доброю заміною XR стане iPhone SE, який вийшов навесні 2020 року», – повідомляють в компанії.

Її представники підкреслюють, що всього в 2020 році році Apple перестала виробляти чотири старі моделі телефонів.

У той же час, хоча компанія й зупинила випуск цих смартфонів, проте вони все ще зможуть отримувати офіційні програмні оновлення і якийсь час будуть доступні у продажу в магазинах операторів зв'язку і інших майданчиках, що продають електроніку, заявили представники Apple.

Як відомо, 12 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12, який має підтримку 5G та дві основні камери.

Також Apple представила нову розумну колонку HomePod mini.