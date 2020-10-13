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    Технології

    Apple презентує iPhone 12: онлайн-трансляція

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    iPhone 12 презентують 13 жовтня&nbsp; - Apple презентує iPhone 12: онлайн-трансляція
    iPhone 12 презентують 13 жовтня 

    Експерти очікують вихід чотирьох моделей iPhone 12

    Сьогодні ввечері відбувається презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12.

    Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

    Нагадаємо, експерти очікують вихід чотирьох моделей iPhone 12: вартість найменшого iPhone 12 з 5,4-дюймовим екраном складе від $600 і це буде нова модель, аналогів якої немає у попередніх поколіннях лінійок iPhone.

    Базовий iPhone 12 з 6,1-дюймовим дисплеєм продаватимуть за ціною від $750, а цінник топових версій iPhone 12 Pro і Pro Max складе від $1000 і $1100 відповідно.

    Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 роціНайбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

    технології Apple мобільний зв’язок смартфон
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