«Я – не я, і хата не моя». Власник каналу, який купили «журналісти Медведчука» божиться, що нічого не знав про продаж

Любицький про продаж «Першого незалежного» працівникам «каналів Медведчука»: Ще вчора не знав, кому продали

Роман Любицький, ексвласник ТОВ «Тайм медіа», якій належить канал «Перший незалежний» заявив, що не мав жодного стосунку до продажу цього каналу «журналістам Медведчука» або ТОВ «Медіахолдинг новини». Про це він повідомив у коментарі «Детектор медіа».

За словами Любицького, він зв’язався з юристом, уповноваженою особою, яка мала доручення на продаж каналу, і він підтвердив йому, що канал проданий. Однак, він не уточнив, коли це відбулося.

«Я не мав, не маю й не буду мати ніякого стосунку до ТОВ «Медіахолдинг Новини». Доручення на продаж каналу «Перший незалежний» я дав торік і ще вчора не знав, кому саме продали канал. Переєстрація відбувалася в Києві, я не був присутній на ній – і мого підпису на документах нема, оскільки юридично мав право підписати документи юрист, який мав на це доручення», – сказав Любицький.

Любицький також прокоментував заяву колективу львівської телекомпанії НТА, генеральним директором якої він є. Зокрема, журналісти вимагають відсторонити Любицького від посади директора НТА.

«Я бачив заяву колективу каналу НТА, які вимагають мого відсторонення. І ще раз наголошую – не мав жодного стосунку до продажу каналу. Думаю, зараз відбудуться загальні збори нових власників, і вони призначать нового гендиректора – ніхто мене тримати там не буде. Зі мною ніхто не зв’язувався щодо цього, але якщо зміни не відбудуться найближчим часом, сам ініціюю процес мого звільнення – але зараз навіть не знаю, на чиє ім’я писати заяву. Я гарантую, що мене там не буде – це пов’язано з моєю політичною позицією, моєю позицією громадянина», – підкреслив він.

Любицький зазначив, що не втручався в редакційну політику каналу НТА, та виконує лише менеджерські функції. Він також заперечив будь-який зв’язок з екснардепом від ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким та вплив ВО «Свобода» на процес продажу каналу «Перший незалежний».

«Зараз багато пишуть про мої начебто зв’язки або з ВО «Свобода», або з Кривецьким – але це чергова теорія змови, яка не має жодного сенсу. Це асболютна неправда. Я створив бізнес, аби через декілька років продати його й отримати прибуток – це не є крамолою», – резюмував Любицький.

Нагадаємо, Роман Любицький продав власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.

Любицький також є директором ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA обурений тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу.