Львівські журналісти обурені продажем місцевого каналу структурам Медведчука. Повний текст звернення

Роман Любицький продав телеканал «Перший Незалежний» працівникам медіахолдингу Тараса Козака

Колектив телеканалу NTA засуджує рішення директора ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство» Романа Любицького продати власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». Відповідне звернення опублікували в мережі Faceebook.

«Ця інформація стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють для інтересів країни-агресорки Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували та будемо робити це й надалі в ефірах наших проєктів», – йдеться в повідомленні.

Колектив каналу пояснив, що Роман Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу. Він є директором ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство», яке володіє ліцензією на телевізійне мовлення. А увесь контент для телеканалу створює інша юридична особа.

«Ще в жовтні 2019-го створили продакшн ТзОВ «НТА+», засновниками якого є Віталій Крутяков та Наталія Струк, а працівниками – творчий колектив телеканалу NTA. Саме цей продакшн здійснює виробництво телевізійного контенту, який розміщує на телеканалі NTA, всеукраїнському етері телеканалу Еспресо та в соцмережах», – зазначили в тексті.

Працівники телеканалу NTA вимагають від власників ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство» негайної реакції та відсторонення Романа Любицького від займаної посади.

Співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.

Роман Любицький не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака. Проте він уточнив, що більше року шукав покупців для свого каналу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik боротьбою за правду.