Любицького, який продав свій канал «журналістам Медведчука», вигнали зі «Свободи»

, що більше року шукав покупців для свого каналу «Перший незалежний»

Роман Любицький розповів , що більше року шукав покупців для свого каналу «Перший незалежний»

У «Свободі» вважають, що дії Любицького можуть нашкодити українській справі

У четвер, 25 лютого, львівська міська організація ВО «Свобода» вигнала із своїх лав керівника телеканалу НТА, колишнього власника каналу «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм медіа») Романа Любицького, який продав «Перший незалежний» працівникам «каналів Медведчука». Про це організація повідомила в Facebook.

У «Свободі» вважають, що дії Любицького можуть «нашкодити українській справі та негативно вплинути на авторитет партії».

Заява про дострокове припинення депутатських повноважень під № 420 вже зареєстрована в організаційно-методичному відділі Львівської районної ради і буде проголосована на найближчому пленарному засіданні.

«ВО «Свобода» вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами. Вимагаємо від СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів щодо захисту українського інформаційного простору», – йдеться в повідомленні.

В організації також закликали громадськість та ЗМІ не пов’язувати діяльність та заяви Романа Любицького з політичною силою.

Нагадаємо, Роман Любицький продав власний телеканал «Перший Незалежний» товариству «Медіахолдинг «Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.

Любицький також є директором ПП «НТА – Незалежне телевізійне агентство». Колектив телеканалу NTA обурений тим, що Любицький діє в інтересах Росії. Працівники пояснили, що Любицький лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу.