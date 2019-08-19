Яблучний Спас 2019: що не можна та можна робити 19 серпня



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На Яблучний Спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим

Сьогодні, 19 серпня, в Україні православні християни святкують Яблучний Спас, який символізує завершення літа та настання осені.

Це буде другий із трьох спасів.

На Яблучний Спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим.

Історія свята

Цього дня Ісус явив апостолам божественну силу на горі Фавор, де обличчя його почало сяяти, а одяг став небесно-білим. У зв'язку з цим з'явилася ще одна назва свята – Преображення Господнє.

Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення.

Яблучний Спас є неперехідним святом і відзначається щорічно 19 серпня. До цього був Медовий Спас, який припав на 14 серпня. А наступним буде Горіховий Спас – 29 серпня.

Традиції свята

Вранці у цей день, 19 серпня, йдуть у церкву й освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Цими плодами заведено пригощати жебраків, рідних і близьких людей. При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей: Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила.

Вважається, що в день Другого Спаса потрібно з'їсти освячене яблуко: відкушуючи перший шматочок, загадайте бажання, яке, згідно з повір'ям, обов'язково здійсниться.

Крім того, вважається гріхом забути в цей день про душі покійних: після церкви потрібно сходити на цвинтар і пом'янути покійних.

Прикмети Яблучного спасу

Яка погода буде 19 серпня, такою буде і Покрова 14 жовтня.

Другий Спас – тримай рукавиці про запас.

Який другий Спас, такий і січень. Якщо 19 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.

Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.

Якщо дитину в цей день вкусила бджола, тож незабаром в будинку будуть гості. Час готуватися до прийому знайомих або родичів.

Для того щоб бажання здійснилося, потрібно покуштувати яблуко, освячене в церкві і заїсти його медом.

Якщо вагітна з ранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то з малюком все буде гаразд.

Тих, кого улестиш на Яблучний Спас, той допоможе впродовж року.

Окроплена свяченою водою суха гілочка дерева, поставлена в офісі, вбереже від зради і підлості колег.

Надбитий посуд потрібно викинути, інакше фінансових складностей не уникнути.

На Спаса роздають дрібні гроші бідним. Напередодні 19 серпня треба наготувати багато частувань та роздати їх нужденним, така прикмета обіцяє процвітання всій родині.

Що не можна робити в цей день

Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі.

Не варто митися в лазні, особливо мити голову, також не варто фарбувати волосся, візит до перукаря краще перенести на інший день.

Заборонено купатися у водоймах.

Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві.

У цей період триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.

На Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів.

Не слід вплутуватися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.

Заборонено вбивати або проганяти комах.

Що святити в церкві