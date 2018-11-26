Яценюк: Туск заявив, що засуджує застосування Росією сили в Азовському морі



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За словами Арсенія Яценюка, Росія повинна негайно звільнити українських моряків і припинити будь-які подальші провокації

«Європа єдина у підтримці України», - написав лідер партії «Народний фронт»

Президент Європейської Ради Donald Tusk чітко і недвозначно заявив, що засуджує застосування Росією сили в Азовському морі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після зустрічі з польським політиком.

За словами Яценюка, Росія повинна негайно звільнити українських моряків і припинити будь-які подальші провокації.

«Європа єдина у підтримці України», - написав лідер партії «Народний фронт».

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.