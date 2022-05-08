Захисники Маріуполя дають пресконференцію із заблокованої «Азовсталі» (наживо)

Бійці говорять, що сподіваються на диво, і просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових

Бійці, які тримають оборону «Азовсталі» в українському Маріуполі, 8 травня дали пресконференцію.

На території заводу залишаються заблокованими українські військові, які з перших днів повномасштабної війни захищають місто.

Бійці говорять, що сподіваються на диво, і просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що наразі проводиться робота щодо пошуку дипломатичних варіантів порятунку наших військових, які залишаються на «Азовсталі». Залучені впливові посередники та держави.

Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.