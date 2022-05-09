Зеленський: розблокувати Маріуполь воєнним шляхом зараз неможливо

Зеленський уточнив, що на сьогодні влада зосереджена на дипломатичному шляху деблокади «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що, за висновками керівництва Збройних Сил України, на сьогодні не існує воєнного шляху для деблокади частково окупованого Маріуполя – українські захисники тримають там оборону на території комбінату «Азовсталь». Про це він заявив 8 травня під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. Ми про це говорили відкрито. В Україні немає такої важкої зброї для того, щоб розблокувати військовим шляхом Маріуполь. Це не думки, це висновки керівництва нашої армії», – заявив глава держави.

Зеленський уточнив, що на сьогодні влада зосереджена на дипломатичному шляху деблокади «Азовсталі». Він нагадав, що так вдалося вивезти всіх цивільних з території комбінату.

«Що стосується військових. Російські військові, російська армія, керівництво армії і політичне керівництво РФ не хоче відпускати наших військових. На допомогу з цього питання були запрошені перемовники з Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії. Спробували вирішити це питання Французька Республіка, а також ООН і представники керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія міняє військових тільки якщо вони полонені на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від РФ. Іншої відповіді не існує», – підсумував Зеленський.