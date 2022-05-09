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    Події в Україні

    Для пересування містом маріупольці мають отримати в окупантів три документи

    Маріупольці не можуть пересуватися містом без дозволів окупантів - Для пересування містом маріупольці мають отримати в окупантів три документи
    Маріупольці не можуть пересуватися містом без дозволів окупантів

    Окупанти обмежили свободу пересування мешканців Маріуполя, що ще лишилися в місті

    Російські окупанти заборонили маріупольцям пересуватися зруйнованим містом та в межах окупованої частини Донецької області без так званої фільтрації. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Спочатку треба пройти «перевірку» в одному з райвідділків «МВС» в Мангуші, Новоазовську, Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш та Безіменне.

    Після неї маріупольцям з довідкою треба звернутись до так званої «комендатури» Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

    Три документи, які мають отримати маріупольці задля «вільного» пересування тимчасового окупованою територією Донецької області:

    • довідка про «фільтрацію»,
    • перепустка для пересування вулицями міста,
    • перепустка на пересування за межі Маріуполя.

    «Обмежуючи свободу пересування громадян, країна-окупант порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування», - вказала Денісова.

    «Відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, здійснюючи «фільтраційні заходи», РФ вчиняє воєнний злочин та злочин проти людяності. Крім того, дії РФ є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини, які гарантують право на свободу та особисту недоторканність», - зазначила омбудсмен.

    Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів Росії.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Для пересування містом маріупольці мають отримати в окупантів три документи