Як Гройсман виконує закон про сортування сміття. Ганебне фото з урядового туалету

Офіс українського уряду продемонстрував, як треба виконувати Директиву ЄС

Кабінет міністрів дуже формально підійшов до виконання закону у частині сортування сміття. Як передає кореспондент «Главкома», у туалеті Кабміну для різних видів відходів поставили… три використані картонні коробки та обрізану пластикову пляшку. Щоб відвідувачі урядового туалету зрозуміли, для чого ця тара у вбиральні, її



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Фото: Главком Cортування сміття у туалеті Кабміну

Офіс українського уряду продемонстрував, як треба виконувати Директиву ЄС

Кабінет міністрів дуже формально підійшов до виконання закону у частині сортування сміття. Як передає кореспондент «Главкома», у туалеті Кабміну для різних видів відходів поставили… три використані картонні коробки та обрізану пластикову пляшку. Щоб відвідувачі урядового туалету зрозуміли, для чого ця тара у вбиральні, її підписали.

Як відомо, з 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Про це йдеться у статті 32 Закону України «Про відходи», до якої був доданий відповідний пункт ще у 2012 році.

Цей пункт відповідає двом Директивам ЄС – 1999/31/EC та 2008/98/EC, які врегульовують поводження зі сміттям у країнах Європи, надають чітку послідовність дій, які необхідно виконувати із відходами, класифікують сміття, ставлять стратегічну мету скоротити кількість відходів, які вивозять на полігони.

Відповідальність за виконання закону покладена на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.