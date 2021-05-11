Російські силовики вбили людину під час обшуків у Криму

Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух

Під час сьогоднішніх обшуків в окупованому Криму силовики застрелили уродженця Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова. Правозахисники заявляють, що під час обшуків у нього лунала стрілянина. Про це в Facebook повідомила правозахисниця Луфті Зудієва.

Інцидент стався під час обшуків у Рахімова в сімферопольському мікрорайоні Дубки. Вона також підкреслила, що, за версією силовиків, він нібито чинив їм опір під час обшуку.

«Його дружину Сахибу Рахімову разом із сином й досі не можуть знайти. Її відвіз після обшуку в їхньому будинку в селі Завітне Совєтського району Криму начальник відділку з питань міграції. Сусіди та односельці масово подають заяви до поліції про зникнення його дружини і 15-річного сина», – додала Зудіева.

У «Кримській солідарності» повідомили, що до домоволодіння приїхала машина ритуальної служби і з дому вивезли труп. Також повідомляється, що під час сьогоднішнього обшуку у Дубках був убитий уродженець Узбекистану.

Сусіди розповіли активістам, що чули вранці в будинку перестрілку і вибух

Після обшуку активісти виявили всередині будинку сліди крові на підлозі і сліди вибуху на стінах. Адвокату силовики повідомили, що Рахімов «пручався затриманню за допомогою гранати й зброї», і був застрелений. За фактом окупантами порушена кримінальна справа «про посягання на життя співробітника правоохоронних органів».

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта низки незаконних обшуків та подальшого незаконного затримання представників кримськотатарського народу.