Як Народна артистка України разом з Газмановим фестивалила (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталя Бучинська та Олег Газманов на Слов'янському базарі у Вітебську 2020 Фото: fest-sbv.by

Наталя Бучинська увійшла до складу журі, яке на фестивалі очолив Олег Газманов

Поки майже у всіх країнах світу впроваджені карантині заходи, у Білорусі відгримів щорічний фестиваль «Слов’янський базар». Влада цієї країни не вводила обмежень через поширення коронавірусу. 29-й Міжнародний фестиваль культури та мистецтв «Слов'янський базар у Вітебську» окрім білоруських та російських виконавців відвідали і українські артисти, деякі навіть виступили на одній сцені з представниками країни-агресора.

Зокрема до складу журі, яке очолив пропутінський російський виконавець Олег Газманов, увійшла Народна артистка України Наталія Бучинська. Вони разом оцінювали молодих виконавців у традиційному конкурсі співаків.

На зустрічі з журналістами у Вітебську співачка розказала, що з радістю зустрічається зі своїми колегами,з якими разом виступала на конкурсній сцені. Радість Бучинської підтверджують спільні фото з Газмановим, який вітав окупацію Криму та виступав на окупованому півострові та в окупованому Донецьку. Нагадаємо, Олег Газманов, який через свою активну підтримку путінського режиму, є персоною нон-грата в Україні.

Нагадаємо, на Слов'янському базарі Україну представили також Ірина Білик, Таїсія Повалій, Тіна Кароль, гурт Kazka, Микола Гнатюк, Павло Зібров. Зокрема Білик взяла участь лише в концерті майстрів мистецтв України, у спільних заходах з росіянами вона не засвітилась.