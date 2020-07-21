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    Як Народна артистка України разом з Газмановим фестивалила (фото)

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    Наталя Бучинська та Олег Газманов на&nbsp;<span>Слов'янському базарі у Вітебську 2020</span> - Як Народна артистка України разом з Газмановим фестивалила (фото)
    Наталя Бучинська та Олег Газманов на Слов'янському базарі у Вітебську 2020
    Фото: fest-sbv.by

    Наталя Бучинська увійшла до складу журі, яке на фестивалі очолив Олег Газманов

    Поки майже у всіх країнах світу впроваджені карантині заходи, у Білорусі відгримів щорічний фестиваль «Слов’янський базар». Влада цієї країни не вводила обмежень через поширення коронавірусу. 29-й Міжнародний фестиваль культури та мистецтв «Слов'янський базар у Вітебську» окрім  білоруських та російських виконавців відвідали і українські артисти, деякі навіть виступили на одній сцені з представниками країни-агресора.

    Зокрема до складу журі, яке очолив пропутінський російський виконавець Олег Газманов, увійшла Народна артистка України Наталія Бучинська. Вони разом оцінювали молодих виконавців у традиційному конкурсі співаків.

    На зустрічі з журналістами у Вітебську співачка розказала, що з радістю зустрічається зі своїми колегами,з якими разом виступала на конкурсній сцені. Радість Бучинської підтверджують спільні фото з Газмановим, який вітав окупацію Криму та виступав на окупованому півострові та в окупованому Донецьку. Нагадаємо, Олег Газманов, який через свою активну підтримку путінського режиму, є персоною нон-грата в Україні.

    Нагадаємо, на Слов'янському базарі Україну представили також  Ірина Білик, Таїсія Повалій, Тіна Кароль, гурт Kazka, Микола Гнатюк, Павло Зібров. Зокрема Білик взяла участь лише в концерті майстрів мистецтв України, у спільних заходах з росіянами вона не засвітилась.

    Читайте також: Повалій, Тіна Кароль, Кролики на одній сцені з… Газмановим? Хто представить Україну на «Слов’янському базарі-2020»
    Білорусь Слов'янський базар
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