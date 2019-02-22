Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президенти України, Польщі та Литви в Любліні Фото: Адміністрація президента України

Командир бригади - український військовий, полковник Дмитро Братишко

Президенти України, Польщі та Литви Петро Порошенко, Анджей Дуда та Даля Грібаускайте зустрілися з особовим складом спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу «ЛитПолУкрбригу» імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні. Про це повідомляє прес-служба президента України в п'ятницю, 22 лютого.

Лідери держав прийняли доповідь командира бригади, українського військового - полковника Дмитра Братишка, який очолює міжнародний підрозділ з 2018 року.

Під час церемонії зустрічі прозвучали державні гімни України, Литви і Польщі та були підняті державні прапори країн. Військовослужбовці бригади пройшли маршем перед президентами.

Президенти також познайомилися з роботою командного пункту «ЛитПолУкрбригу».