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    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж

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    <span>Президенти України, Польщі та Литви в Любліні</span> - Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Президенти України, Польщі та Литви в Любліні
    Фото: Адміністрація президента України

    Командир бригади - український військовий, полковник Дмитро Братишко

    Президенти України, Польщі та Литви Петро Порошенко, Анджей Дуда та Даля Грібаускайте зустрілися з особовим складом спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу «ЛитПолУкрбригу» імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні. Про це повідомляє прес-служба президента України в п'ятницю, 22 лютого.

    Лідери держав прийняли доповідь командира бригади, українського військового - полковника Дмитра Братишка, який очолює міжнародний підрозділ з 2018 року.

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    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж
    Як Порошенко, Дуда і Грібаускайте відвідали штаб українсько-польсько-литовського підрозділу. Фоторепортаж

    Під час церемонії зустрічі прозвучали державні гімни України, Литви і Польщі та були підняті державні прапори країн. Військовослужбовці бригади пройшли маршем перед президентами.

    Президенти також познайомилися з роботою командного пункту «ЛитПолУкрбригу».

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