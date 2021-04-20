Україна – восьма у Європі за смертністю від коронавірусу

Від коронавірусу Covid-19 загинули вже 3 043 219 людей у всьому світі

Станом на 20 квітня у світі зафіксували уже 142 706 917 випадків зараження коронавірусом Covid-19. За добу у світі виявили 657 808 нових хворих, із них 96 205 – у Європі. Про це свідчать дані порталу Worldometers.

Від коронавірусу Covid-19 загинули вже 3 043 219 людей у всьому світі. Вчора від ускладнень хвороби померли 9 813 (з них 2 738 у Європі) осіб. Здолали хворобу 121 222 470 осіб у світі за весь час пандемії. Активних хворих наразі 18 441 228.

Країни-лідери за загальною кількістю випадків Covid-19:

1. США – 32 475 043

2. Індія – 15 314 714

3. Бразилія – 13 977 713

4. Франція – 5 296 222

5. Росія – 4 710 690

6. Велика Британія – 4 390 783

7. Туреччина – 4 323 596

8. Італія – 3 878 994

9. Іспанія – 3 428 354

10. Німеччина – 3 164 447.

Україна у рейтингу за загальною кількістю випадків у світі посідає 16 місце.

Найбільше нових хворих протягом минулої доби виявили в Індії (256 947), Туреччині (55 149) та США (51 650). Україна за темпами поширення вірусу (кількістю зафіксованих нових випадків) – на 19 позиції.

Наразі усі дані знову оновлюються, адже не усі країни внесли свіжі показники за минулу добу. За минулу добу в Україні було виявлено 8 940 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби вчора померли 367 пацієнтів. На цю годину УКраїна є восьмою у Європі за кількістю смертей від коронавірусу за добу.

Добою раніше за кількістю виявлених за добу нових хворих Україна (6506 випадків) опинилася на восьмому місці у Європі. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині (13 417), Італії (8 864), Росії (8 584) та Польщі (17 847).

Вчора за кількістю смертей від ускладнень хвороби Україна (214 летальних випадків) перебувала на 5 місці у Європі – після Франції (447), Росії (346), Італії (316) та Болгарії (217).