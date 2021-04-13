Закриття шкіл-інтернатів в Україні відтермінували ще на рік

Рада ухвалила закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл

Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №5138-1. «За» проголосували 276 нардепів.

Торік Рада ухвалила закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл на рік.

У профільному комітеті звертали увагу, що не всі засновники зважено підійшли до цього питання.

Закон передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік – до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

Нагадаємо, раніше комітет з питань освіти рекомендував Раді схвалити відповідний законопроєкт за основу та в цілому.

31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалося відстрочення закриття шкіл-інтернатів.

Так, минулого травня в Україні через карантин закрили інтернати, а вихованців у терміновому порядку повернули в сім'ї, не перевіривши перед цим умови проживання, а в деяких випадках – навіть точну адресу.

Таакож сьогодні Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації.

Напередодні уряд дозволив іноземним університетам відкривати філії в Україні.