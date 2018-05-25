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    Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця (прес-конференція)

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    <span>Учні школи №3 у Марганці на патріотичній акції, організованій Наталею Куржановою</span> - Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця (прес-конференція)
    Учні школи №3 у Марганці на патріотичній акції, організованій Наталею Куржановою

    Учасники прес-конференції розкажуть про ситуацію, що склалася в школі №3 міста Марганець Дніпропетровської області

    Сьогодні, 25 травня 2018 року, о 09:30 в ІА «Главком» відбудеться термінова прес-конференція «Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця».

    Запрошені гості:

    • Наталія Куржанова, незаконно звільнений директор Марганецької ЗОШ № 3,
    • Ірина Суслова, народний депутат України,
    • Гульнара Хникіна, начальник Управління праці та соціального захисту населення Марганця,
    • Роман Бочкала, активіст.

    Учасники прес-конференції розкажуть про ситуацію, що склалася в школі №3 міста Марганець Дніпропетровської області, озвучать конкретні факти порушення діючого трудового законодавства, факти тиску з боку місцевої влади на осіб, які відстоюють законні права Наталії Куржанової.

    Трансляцію дивіться тут: 

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