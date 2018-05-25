Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця (прес-конференція)
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Учні школи №3 у Марганці на патріотичній акції, організованій Наталею Куржановою
Учасники прес-конференції розкажуть про ситуацію, що склалася в школі №3 міста Марганець Дніпропетровської області
Сьогодні, 25 травня 2018 року, о 09:30 в ІА «Главком» відбудеться термінова прес-конференція «Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця».
Запрошені гості:
- Наталія Куржанова, незаконно звільнений директор Марганецької ЗОШ № 3,
- Ірина Суслова, народний депутат України,
- Гульнара Хникіна, начальник Управління праці та соціального захисту населення Марганця,
- Роман Бочкала, активіст.
Учасники прес-конференції розкажуть про ситуацію, що склалася в школі №3 міста Марганець Дніпропетровської області, озвучать конкретні факти порушення діючого трудового законодавства, факти тиску з боку місцевої влади на осіб, які відстоюють законні права Наталії Куржанової.
Трансляцію дивіться тут: