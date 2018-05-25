Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця (прес-конференція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учні школи №3 у Марганці на патріотичній акції, організованій Наталею Куржановою

Учасники прес-конференції розкажуть про ситуацію, що склалася в школі №3 міста Марганець Дніпропетровської області

Сьогодні, 25 травня 2018 року, о 09:30 в ІА «Главком» відбудеться термінова прес-конференція «Як звільнити директора школи у незаконний спосіб. Досвід Марганця».

Запрошені гості:

Наталія Куржанова, незаконно звільнений директор Марганецької ЗОШ № 3,

Ірина Суслова, народний депутат України,

Гульнара Хникіна, начальник Управління праці та соціального захисту населення Марганця,

Роман Бочкала, активіст.

Учасники прес-конференції розкажуть про ситуацію, що склалася в школі №3 міста Марганець Дніпропетровської області, озвучать конкретні факти порушення діючого трудового законодавства, факти тиску з боку місцевої влади на осіб, які відстоюють законні права Наталії Куржанової.

Трансляцію дивіться тут: