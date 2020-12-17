У світі за добу виявили рекордну кількість хворих на Covid-19

Україна знаходиться на 17 місці за захворюваністю у світі, між Перу та ПАР

Україна знаходиться на 17 місці за захворюваністю у світі, між Перу та ПАР

За минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб

Станом на ранок четверга, 17 грудня, у світі зафіксовано 74 186 004 випадки заражень Covid-19. Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.

Отже, за минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб.

Померли - 13 085 людей за добу, а загалом за час пандемії - 1 648 512 людей.

Вже одужали від коронавірусу 41 943 717 осіб, 328 035 - за добу.

Так виглядає статистика поширення коронавірусу серед «сусідів» і країн трудової міграції:

Польща - 1 159 901 випадок (+12 455);

Естонія - 19 271 випадок (+589);

Латвія - 27 495 випадків (+1 023);

Литва - 99 869 випадків (+3 417);

Словенія - 100 401 випадок (+2 120);

Данія - 120 330 випадків (+3 694);

Молдова - 130 329 випадків (+1 673);

Словаччина - 139 088 випадків (+3 565);

Білорусь - 165 897 випадків (+1 838);

Болгарія - 186 246 випадків (+1 959);

Угорщина - 288 567 випадків (+2 804);

Румунія - 571 749 випадків (+5 991);

Чехія - 594 148 випадків (+7 897);

Німеччина - 1 423 830 випадків (+32 744);

Італія - 1 888 144 випадки (+17 568);

Велика Британія - 1 918 736 випадків (+25 300);

Туреччина - 1 928 165 випадків (+29 718);

Росія - 2 708 940 випадків (+26 074).

Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:

США - 16 964 180 випадків (+247 403);

Індія - 9 932 547 випадків (дані не оновилися);

Бразилія - 7 040 608 випадків (+70 574).

Коронавірус в Україні Всього 919704

Одужали 535417

Хворіють 368543

Померли 15744 Копіювати код для вставки

Нагадаємо, що за минулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Вчора до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 252 пацієнта. Крім того за даними МОЗ вчора одужало 12 939 осіб. Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).