У світі за добу виявили рекордну кількість хворих на Covid-19
За минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб
Станом на ранок четверга, 17 грудня, у світі зафіксовано 74 186 004 випадки заражень Covid-19. Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.
Отже, за минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб.
Померли - 13 085 людей за добу, а загалом за час пандемії - 1 648 512 людей.
Вже одужали від коронавірусу 41 943 717 осіб, 328 035 - за добу.
Так виглядає статистика поширення коронавірусу серед «сусідів» і країн трудової міграції:
- Польща - 1 159 901 випадок (+12 455);
- Естонія - 19 271 випадок (+589);
- Латвія - 27 495 випадків (+1 023);
- Литва - 99 869 випадків (+3 417);
- Словенія - 100 401 випадок (+2 120);
- Данія - 120 330 випадків (+3 694);
- Молдова - 130 329 випадків (+1 673);
- Словаччина - 139 088 випадків (+3 565);
- Білорусь - 165 897 випадків (+1 838);
- Болгарія - 186 246 випадків (+1 959);
- Угорщина - 288 567 випадків (+2 804);
- Румунія - 571 749 випадків (+5 991);
- Чехія - 594 148 випадків (+7 897);
- Німеччина - 1 423 830 випадків (+32 744);
- Італія - 1 888 144 випадки (+17 568);
- Велика Британія - 1 918 736 випадків (+25 300);
- Туреччина - 1 928 165 випадків (+29 718);
- Росія - 2 708 940 випадків (+26 074).
Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:
- США - 16 964 180 випадків (+247 403);
- Індія - 9 932 547 випадків (дані не оновилися);
- Бразилія - 7 040 608 випадків (+70 574).
-
Всього919704
-
Одужали535417
-
Хворіють368543
-
Померли15744
Нагадаємо, що за минулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Вчора до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 252 пацієнта. Крім того за даними МОЗ вчора одужало 12 939 осіб. Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).