  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У світі за добу виявили рекордну кількість хворих на Covid-19

    • Розсилка
    <span>Україна знаходиться на 17 місці за захворюваністю у світі, між Перу та ПАР</span> - У світі за добу виявили рекордну кількість хворих на Covid-19
    Україна знаходиться на 17 місці за захворюваністю у світі, між Перу та ПАР

    За минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб

    Станом на ранок четверга, 17 грудня, у світі зафіксовано 74 186 004 випадки заражень Covid-19. Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.

    Отже, за минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб.

    Померли - 13 085 людей за добу, а загалом за час пандемії - 1 648 512 людей.

    Вже одужали від коронавірусу 41 943 717 осіб, 328 035 - за добу.

    Так виглядає статистика поширення коронавірусу серед «сусідів» і країн трудової міграції:

    • Польща - 1 159 901 випадок (+12 455);
    • Естонія - 19 271 випадок (+589);
    • Латвія - 27 495 випадків (+1 023);
    • Литва - 99 869 випадків (+3 417);
    • Словенія - 100 401 випадок (+2 120);
    • Данія - 120 330 випадків (+3 694);
    • Молдова - 130 329 випадків (+1 673);
    • Словаччина - 139 088 випадків (+3 565);
    • Білорусь - 165 897 випадків (+1 838);
    • Болгарія - 186 246 випадків (+1 959);
    • Угорщина - 288 567 випадків (+2 804);
    • Румунія - 571 749 випадків (+5 991);
    • Чехія - 594 148 випадків (+7 897);
    • Німеччина - 1 423 830 випадків (+32 744);
    • Італія - 1 888 144 випадки (+17 568);
    • Велика Британія - 1 918 736 випадків (+25 300);
    • Туреччина - 1 928 165 випадків (+29 718);
    • Росія - 2 708 940 випадків (+26 074).

    Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:

    • США - 16 964 180 випадків (+247 403);
    • Індія - 9 932 547 випадків (дані не оновилися);
    • Бразилія - 7 040 608 випадків (+70 574).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      919704
    • Одужали
      535417
    • Хворіють
      368543
    • Померли
      15744

    Нагадаємо, що за минулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Вчора до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб.  Померло від ускладнень хвороби – 252 пацієнта. Крім того за даними МОЗ вчора одужало 12 939 осіб. Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

    Теги: Туреччина Білорусь Росія США медицина Бразилія хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies