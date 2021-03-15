Великий піст 2021: календар харчування
Найсуворіші тижні посту – перший та останній
Цьогоріч Великий піст розпочинається 15 березня. Для православних християн він є найсуворішим і спрямований на те, щоб очистити душу і тіло до найбільшого свята – Великодня.
Дотримання Великого посту – це спосіб показати істинну любов і смиренність перед Христом. У такі дні людина повинна контролювати не тільки харчування, але і помисли, намагатися не виявляти негативних емоцій.
В час посту не можна вінчатися, веселитися і відвідувати розважальні заходи. Необхідно більше часу проводити в молитві та відвідувати церкву.
Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня.
Найсуворіші тижні посту – перший та останній. Деякі дні під менш суворими обмеженнями. Це: Благовіщення – 7 квітня, Лазарева субота – 24 квітня, Вербна неділя – 25 квітня та вихідні дні. У такі дні дозволена риба та рибні продукти, а також їжа з додаванням олії.
Перший тиждень: 15 – 21 березня
- 15 березня – дуже строгий піст, можна лише воду
- 16 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)
- 17 березня – сухоїдіння
- 18 березня – сухоїдіння
- 19 березня – сухоїдіння
- 20 березня – гаряча їжа з олією
- 21 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина
Другий тиждень: 22 – 28 березня
- 22 березня – сухоїдіння
- 23 березня – гаряча їжа без олії
- 24 березня – сухоїдіння
- 25 березня – гаряча їжа без олії
- 26 березня – сухоїдіння
- 27 березня – гаряча їжа з олією
- 28 березня – гаряча їжа з олією, вино
Третій тиждень: 29 березня – 4 квітня
- 29 березня – сухоїдіння
- 30 березня – гаряча їжа без олії
- 31 березня – сухоїдіння
- 1 квітня – гаряча їжа без олії
- 2 квітня – сухоїдіння
- 3 квітня – гаряча їжа з олією
- 4 квітня – гаряча їжа з олією, вино
Четвертий тиждень: 5 – 11 квітня
- 5 квітня – сухоїдіння
- 6 квітня – гаряча їжа без олії
- 7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба
- 8 квітня – гаряча їжа без олії
- 9 квітня – сухоїдіння
- 10 квітня – гаряча їжа з олією
- 11 квітня – гаряча їжа з олією, трохи вина
П’ятий тиждень: 12 – 18 квітня
- 12 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)
- 13 квітня – гаряча їжа без олії
- 14 квітня – сухоїдіння
- 15 квітня – гаряча їжа без олії
- 16 квітня – сухоїдіння
- 17 квітня – гаряча їжа з олією
- 18 квітня – гаряча їжа з олією, вино
Шостий тиждень: 19 – 25 квітня
- 19 квітня – сухоїдіння
- 20 квітня – гаряча їжа без рослинної олії
- 21 квітня – сухоїдіння
- 22 квітня – гаряча їжа без олії
- 23 квітня – сухоїдіння
- 24 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією
- 25 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба
Сьомий (страсний) тиждень: 26 квітня – 2 травня
- 26 квітня – сухоїдіння
- 27 квітня – гаряча їжа без олії
- 28 квітня – сухоїдіння
- 29 квітня – гаряча їжа без олії
- 30 квітня – повне утримання від їжі, лише вода
- 1 травня, останній день Великого посту – сухоїдіння
- 2 травня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.