Великий піст 2021: календар харчування

Найсуворіші тижні посту – перший та останній

Цьогоріч Великий піст розпочинається 15 березня. Для православних християн він є найсуворішим і спрямований на те, щоб очистити душу і тіло до найбільшого свята – Великодня.

Дотримання Великого посту – це спосіб показати істинну любов і смиренність перед Христом. У такі дні людина повинна контролювати не тільки харчування, але і помисли, намагатися не виявляти негативних емоцій.

В час посту не можна вінчатися, веселитися і відвідувати розважальні заходи. Необхідно більше часу проводити в молитві та відвідувати церкву.

Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня.

Найсуворіші тижні посту – перший та останній. Деякі дні під менш суворими обмеженнями. Це: Благовіщення – 7 квітня, Лазарева субота – 24 квітня, Вербна неділя – 25 квітня та вихідні дні. У такі дні дозволена риба та рибні продукти, а також їжа з додаванням олії.

Перший тиждень: 15 – 21 березня

15 березня – дуже строгий піст, можна лише воду

16 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)

17 березня – сухоїдіння

18 березня – сухоїдіння

19 березня – сухоїдіння

20 березня – гаряча їжа з олією

21 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина

Другий тиждень: 22 – 28 березня

22 березня – сухоїдіння

23 березня – гаряча їжа без олії

24 березня – сухоїдіння

25 березня – гаряча їжа без олії

26 березня – сухоїдіння

27 березня – гаряча їжа з олією

28 березня – гаряча їжа з олією, вино

Третій тиждень: 29 березня – 4 квітня

29 березня – сухоїдіння

30 березня – гаряча їжа без олії

31 березня – сухоїдіння

1 квітня – гаряча їжа без олії

2 квітня – сухоїдіння

3 квітня – гаряча їжа з олією

4 квітня – гаряча їжа з олією, вино

Четвертий тиждень: 5 – 11 квітня

5 квітня – сухоїдіння

6 квітня – гаряча їжа без олії

7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба

8 квітня – гаряча їжа без олії

9 квітня – сухоїдіння

10 квітня – гаряча їжа з олією

11 квітня – гаряча їжа з олією, трохи вина

П’ятий тиждень: 12 – 18 квітня

12 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)

13 квітня – гаряча їжа без олії

14 квітня – сухоїдіння

15 квітня – гаряча їжа без олії

16 квітня – сухоїдіння

17 квітня – гаряча їжа з олією

18 квітня – гаряча їжа з олією, вино

Шостий тиждень: 19 – 25 квітня

19 квітня – сухоїдіння

20 квітня – гаряча їжа без рослинної олії

21 квітня – сухоїдіння

22 квітня – гаряча їжа без олії

23 квітня – сухоїдіння

24 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією

25 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба

Сьомий (страсний) тиждень: 26 квітня – 2 травня