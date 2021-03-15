  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Великий піст 2021: календар харчування

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня - Великий піст 2021: календар харчування
    Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня

    Найсуворіші тижні посту – перший та останній

    Цьогоріч Великий піст розпочинається 15 березня. Для православних християн він є найсуворішим і спрямований на те, щоб очистити душу і тіло до найбільшого свята – Великодня.

    Дотримання Великого посту – це спосіб показати істинну любов і смиренність перед Христом. У такі дні людина повинна контролювати не тільки харчування, але і помисли, намагатися не виявляти негативних емоцій.

    В час посту не можна вінчатися, веселитися і відвідувати розважальні заходи. Необхідно більше часу проводити в молитві та відвідувати церкву.

    Великий піст триватиме з 15 березня по 1 травня.

    Найсуворіші тижні посту – перший та останній. Деякі дні під менш суворими обмеженнями. Це: Благовіщення – 7 квітня, Лазарева субота – 24 квітня, Вербна неділя – 25 квітня та вихідні дні. У такі дні дозволена риба та рибні продукти, а також їжа з додаванням олії.

    Перший тиждень: 15 – 21 березня

    • 15 березня – дуже строгий піст, можна лише воду
    • 16 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)
    • 17 березня – сухоїдіння
    • 18 березня – сухоїдіння
    • 19 березня – сухоїдіння
    • 20 березня – гаряча їжа з олією
    • 21 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина

    Другий тиждень: 22 – 28 березня

    • 22 березня – сухоїдіння
    • 23 березня – гаряча їжа без олії
    • 24 березня – сухоїдіння
    • 25 березня – гаряча їжа без олії
    • 26 березня – сухоїдіння
    • 27 березня – гаряча їжа з олією
    • 28 березня – гаряча їжа з олією, вино

    Третій тиждень: 29 березня – 4 квітня

    • 29 березня – сухоїдіння
    • 30 березня – гаряча їжа без олії
    • 31 березня – сухоїдіння
    • 1 квітня – гаряча їжа без олії
    • 2 квітня – сухоїдіння
    • 3 квітня – гаряча їжа з олією
    • 4 квітня – гаряча їжа з олією, вино

    Четвертий тиждень: 5 – 11 квітня

    • 5 квітня – сухоїдіння
    • 6 квітня – гаряча їжа без олії
    • 7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба
    • 8 квітня – гаряча їжа без олії
    • 9 квітня – сухоїдіння
    • 10 квітня – гаряча їжа з олією
    • 11 квітня – гаряча їжа з олією, трохи вина

    П’ятий тиждень: 12 – 18 квітня

    • 12 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)
    • 13 квітня – гаряча їжа без олії
    • 14 квітня – сухоїдіння
    • 15 квітня – гаряча їжа без олії
    • 16 квітня – сухоїдіння
    • 17 квітня – гаряча їжа з олією
    • 18 квітня – гаряча їжа з олією, вино

    Шостий тиждень: 19 – 25 квітня

    • 19 квітня – сухоїдіння
    • 20 квітня – гаряча їжа без рослинної олії
    • 21 квітня – сухоїдіння
    • 22 квітня – гаряча їжа без олії
    • 23 квітня – сухоїдіння
    • 24 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією
    • 25 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба

    Сьомий (страсний) тиждень: 26 квітня – 2 травня

    • 26 квітня – сухоїдіння
    • 27 квітня – гаряча їжа без олії
    • 28 квітня – сухоїдіння
    • 29 квітня – гаряча їжа без олії
    • 30 квітня – повне утримання від їжі, лише вода
    • 1 травня, останній день Великого посту – сухоїдіння
    • 2 травня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.
    Теги: вихідні вода свята продукти їжа Єрусалим харчування овочі фрукти риба хліб мед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies