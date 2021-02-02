Весною подорожчають продукти: від чого доведеться відмовитися

Експерти прогнозують зростання ціни на повсякденні для раціону продукти

Навесні в Україні суттєво здорожчають зернові продукти, овочі та фрукти. Інфляція в цей період складе 7-8%.

Таку ситуацію прогнозує Нацбанк, який повідомляє, що зростання продовольчої інфляції в першому півріччі поточного року триватиме через поганий врожай торік більшості сільськогосподарських культур.

Прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» з посиланням на радника зі стратегічного розвитку Володимира Лапу також підтверджує прогноз Нацбанку по подорожчання продуктів.

«Ми вважаємо реалістичними прогнози Нацбанку щодо підвищення інфляції до 7-8% навесні зі зменшенням темпів інфляції влітку. Перш за все може подорожчати зернова група, вірогідне і короткострокове сезонне зростання цін на овочі та фрукти, яке традиційно відбувається навесні», – повідомив експерт.

Володимир Лапа зазначив, що раніше в Україні досить відчутно подорожчали яйця, тому їх вартість в подальшому істотно підвищуватися не буде. Але через подорожчання кормів для тварин може вирости ціна на м'ясо і м'ясні вироби, вважає експерт.

Варто зауважити, що важливим фактором прискорення інфляції буде підвищення мінімальної заробітної плати (до 6000 грн в січні і 6500 грн в грудні 2021 року), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату і податкового навантаження.

Як повідомлялося, в Україні вже подорожчали ігристі вина.

Також, намітилася тенденція до підвищення цін на білокачанну капусту.