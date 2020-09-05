Які зарплати в Ізраїлі. Оприлюднена офіційна статистика



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Ізраїльський шекель

Після першої хвилі епідемії середня зарплата в Ізраїлі зросла на 4%

Незважаючи на коронакризу, після першої хвилі епідемії середня зарплата в Ізраїлі зросла на 4% і склала 11697 шекелів. Такі дані, дійсні на червень 2020 року, оприлюднило Центральне статистичне бюро Ізраїлю. Шекель дешевше долара приблизно в три рази, тож в американській валюті цей показник становитиме $3509. Для порівняння: у травні середня зарплата становила 11198 шекелів ($3359), у квітні – 12212 шекелів ($3663), а в березні – 10581 шекель ($3174).

Що стосується розподілу за секторами, то в державному секторі середня зарплата становить 14143 шекеля ($4243), в фінансових компаніях – 18980 шекелів ($5694), а в компаніях, які пов'язані із фінансовою сферою, — 12074 шекеля ($3622).

Середня зарплата в компаніях високих технологій в червні склала 24 тис. шекелів ($7200), що на 2% нижче, ніж в попередньому місяці.

Середній рівень зарплати в Ізраїлі впливає на рівень зарплат прем'єр-міністра, міністрів, депутатів, президента країни і суддів.

Кількість ставок для найманих працівників зросла на 400 тис. – з 3 млн 230 тис. в травні до 3 млн 648 тис. в червні. Це сталося завдяки частковому скасуванню карантинних обмежень та відновленню робочих місць. Найбільше зростання ставок (на 96,3% з травня по червень) відбулося у сфері громадського харчування. В галузі мистецтва, розваг і дозвілля кількість ставок виросла на 42,9%.

За даними Держкомстату, середня заробітна плата в Україні в липні 2020 року становила 11804 грн.