Який вигляд має Чернігів після бомбардування російськими окупантами (відео)
Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова
Вже котрий день Чернігів піддається ударам збоку російських окупантів.
Зокрема, Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії – некерованими авіабомбами ФАБ-500.
«Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова.
Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам.
Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500», – прокоментував ситуацію в місті голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
Як відомо, в Чернігівській області (разом із Харківською, Сумською, Херсонською, Миколаївською та Київською) йдуть одні з найактивніших бойових дій з початку російського вторгнення.
Як відомо, в Чернігівській області (разом із Харківською, Сумською, Херсонською, Миколаївською та Київською) йдуть одні з найактивніших бойових дій з початку російського вторгнення.