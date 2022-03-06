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    Який вигляд має Чернігів після бомбардування російськими окупантами (відео)

    Чернігів весь час піддається ударам збоку російських окупантів - Який вигляд має Чернігів після бомбардування російськими окупантами (відео)
    Чернігів весь час піддається ударам збоку російських окупантів
    Фото: armyinform.com.ua

    Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова

    Вже котрий день Чернігів піддається ударам збоку російських окупантів.

    Зокрема, Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії – некерованими авіабомбами ФАБ-500.

    «Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова.

    Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам.

    Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500», – прокоментував ситуацію в місті голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

    Як відомо, в Чернігівській області (разом із Харківською, Сумською, Херсонською, Миколаївською та Київською) йдуть одні з найактивніших бойових дій з початку російського вторгнення.

    Теги: Росія армія бомбардування злочини проти людяності Чернігів #stoprussia
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    Який вигляд має Чернігів після бомбардування російськими окупантами (відео)