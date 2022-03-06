Який вигляд має Чернігів після бомбардування російськими окупантами (відео)

Чернігів весь час піддається ударам збоку російських окупантів

Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова

Вже котрий день Чернігів піддається ударам збоку російських окупантів.

Зокрема, Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії – некерованими авіабомбами ФАБ-500.

«Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова.

Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам.

Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500», – прокоментував ситуацію в місті голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.