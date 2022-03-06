Путіну дуже страшно

Путін не має плану, що робити далі, а у нас він є

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Проанализировал на свежую голову вчерашний монолог фашистского диктатора России на фоне нарисованных на компьютере микрофона и кукол.

Выводы:

Путину страшно. Очень страшно.

Хоть он и пытался это тщательно скрывать.

Настолько страшно, что он даже боится встречаться с живыми людьми.

Он просчитался. Весь цивилизованный мир воспринимает его как Абсолютное Зло.

В союзниках, да и то больше на словах, – Китай, Иран, Никарагуа, Эритрейя и Ким Чен Ын.

В России назревают бунты.

Я имею ввиду сейчас не митинги либеральной оппозиции, а недовольство рабочего класса, тех самых простых работяг из Нижнего Тагила, которые еще две недели назад планировали на майские махнуть на «all-inclusive» в египет за 60 тысяч рублей, а теперь после «специальной операции по денацификации» Украины, это же рабочий должен будет выложить за нее 120 тысяч рублей.

Которых он скорее может еще не и получить, потому что его завод работал на экспорт. Или использовал импортные запчасти, а значит сегодня стал банкротом.

После жесточайших в истории экономических санкций миллионы русских станут в ближайшие месяцы безработными. Злыми и недовольными властью. Только вот деваться им будет некуда.

если украинцев морально и финансово поддерживает весь мир, то русских – никто!

Российские бизнес элиты ропщут.

Уже 6 ТОП-олигархов высказалось за скорейший мир.

Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие временно оккупированые города четко и ясно показали что:

«русский военный корабль идет на *уй !».

Вторая в мире по силе армия, как это было принято считать до 4:45 утра 24 февраля, оказалось сборищем трусов, мародеров и плохо обученных 18-летних юношей, останки которых теперь гниют вдоль границ Украины.

Оккупировать половину или даже треть Украины силами такой полудохлой демотивированной армии не выйдет!

А массовую мобилизацию Путин в своем вчерашний бункерном заявлении проводить отказался понимая, что такой шаг еще больше усилит недовольство его диктатурой внутри России.

Теперь о ситуации в Украине.

Пророссийских политических сил в Украине теперь просто не существует. Делать марионеточное правительство не из кого.

Путин своим вероломным вторжением умножил на ноль всех тех, для кого он еще недавно был кумиром.

Михаил Добкин вступил в Терроборрону Харькова и публично покаялся. А Нестор Шуфрич голосовал за конфискацию всей российской собственности в Украине.

если открытые предатели среди политической элиты и появятся, то никто с ними церемониться не будет.

Их ждет незавидная участь луганского сепаратиста Струка – пуля в сердце !

Украинский Народ, не нация, а именно Народ, состоящий из украинцев, русских, белорусов, поляков, евреев, венгров, румын и других национальностей – един как никогда.

Народ сплотился вокруг Президента.

Уровень поддержки Владимира Зеленского – невероятные 94%.

У Путина нет плана, что делать дальше, кроме как тянуть время в Украине надеясь на то, что украинская власть, под давлением гуманитарного кризиса пойдет с ним на сделку: признает Крым российским и ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей, откажется от курса в НАТО.

Пусть не тешит себя иллюзиями – этого не будет!

Сделка возможна, но только на наших условиях, так как слишком дорогая цена была уплачена!

Минимальные требования Народа Украины известны :

Полное очищение территории Украины от российско-фашистских войск вместе с ликвидацией базы Черноморского флота в Крыму.

Сотни миллиардов долларов репараций. Мне лично больше нравится цифры в 1 триллион.

(Можем кстати брать нефтью и газом. Так как живых денег в РФ теперь еще долго не будет).

У Путина нет плана, что делать дальше, а у нас он есть!

Нам нужна Победа!

Победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжелым не был к ней путь – потому что без победы нам не выжить!

Поэтому мы будем бить нацисткую сволочь в Украине и днем и ночью. И в тылу и на передовой.

Нигде оккупанты не должны себя чувствовать себя спокойно!

Запад будет снабжать нас лучшим оружием, поставит нам десятки тысяч Javelin, NLAW и тысячами «Стингеров». Бронетехника врага будет гореть и взрываться повсюду.

Мирные граждане, на временно окупированых территориях, те кто не могут наносить ущерб врагу с оружием в руках, должны будут использовать индийскую методику сопротивления злу – не насилием – отказываться от сотрудничества с врагом.

Делать забастовки, парализующие работу транспорта, инфраструктуры и других важных для оккупантов объектов.

При этом мы не должны считать предателями, тех кто выполняет своим обязанности по жизнеобеспечению украинских городов, энергетики, инфраструктуры. Это необходимо для поддержания минимального уровня жизни украинцев под игом оккупантов.

Дипломатически мы должны вместе с союзниками давить на страны Азии и Африки, чтоб они также вводили санкции против РФ.

В первую очередь нужно бороться за введение санкций Израилем. Это будет мощный психологический удар по Путину и его окружению.

Затем, надо вместе с США и ЕС, бросить все силы на 1,5-миллиардную Демократическую Индию и убедить индусов, два столетия бывших под игом Британской империи, сделать выбор между Добром и Злом.

Дело в том, что Путин рассчитывает теперь выживать именно за счет торговли с Индией, Китаем, Юго-Восточной Азией и арабскими странами. Мы вместе с Союзниками должны поставить блок и здесь.

Да, нам будет очень тяжело.

Да, у нас также разрушена экономика и торговля, а из-за полной блокады Черноморских и Азовских портов у нас остались лишь сухопутные коридоры в ЕС и водная артерия Дунай.

Да, у миллионов людей из-за старого маразматика-нациста до неузнавасти изменился не то что образ жизни, а существования.

Но другого пути у нас нет!

Миллионы людей во всем мире выражают нам солидарность и поддержку.

Быть Украинцем – теперь это звучит гордо!

Мы обязательно освободим Украину от ига путинского нацизма, отстроим ее, и наша Родина будет процветать в европейской семье народов.

Но пока нам надо выполнить Миссию предопределенную Историей.

Историческая Миссия Народа Украины – это помочь самим русским положить конец диктатуре в России!

Потому что мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности, пока Россия не станет мирной и демократической.

Такой какой стала Германия после двух мировых войн.

Антон Геращенко. Советник Министра внутренних дел.

Один из основателей Украинского Института Будущего.

В качестве послесловия, приведу отрывок из речи Уинстона Черчилля, произнесенной им 13 мая 1940 года перед Палатой общин, на третий день после вторжения Гитлера во Францию.

«Я бы хотел заявить Палате, как я заявил тем, кто вступил в мой кабинет: «Я вам предлагаю только кровь, труд, слезы и пот».

Нам предстоит тяжелейшее испытание. Нам предстоят многие долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, каков наш курс? Я отвечу: наш курс в том, чтобы вести войну на море, на земле и в воздухе, со всей нашей мощью и со всей силой, которую даст нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любые примеры из темной и плачевной истории человеческих преступлений. В этом заключается наш курс.

Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжелым не был к ней путь; потому что без победы нам не выжить!»

Джерело: блог Антона Геращенко

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