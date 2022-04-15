«Тобто усе через чиюсь халатність?» Росіяни панікують через знищену «Москву»

Загибель флагмана Чорноморського флоту шокувала росіян - вони пригадали керівництву та військовим усе: і тотальну брехню, і погану підготовку збройних вил

Жителі Росії почали підозрювати, що влада бреше їм про події на фронтах російсько-української війни

Російські користувачі соцмереж негативно і навіть панічно відреагували на знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера «Москва». Зокрема, у коментарях під постом про цю подію на Telegram-сторінці ділового видання «Коммерсантъ».

«М-да… От і операція», – пишуть користувачі. Багато хто із росіян звинувачує у знищенні «Москви» російську владу, закидаючи, зокрема, спробу приховати корупцію в армії:

«Самі утопили. От і так у всьому в Росії»;

«От так взяти і прої…ти успішно крейсер. Не х*хли втопили, так самі»;

«Докази від крадіжки тепер на дні… зручно».

Ті, хто повірили у байку про те, що корабель затонув не через українські ракети «Нептун», а через пожежу, шоковані: «Тобто він затонув через чиюсь халатність?»

Частина російських дописувачів панікує через відверто слабкий рівень готовності збройних сил країни-агресора:

«Жесть, витруться чи почнуть по повній, без церемоній та переговорів?!»;

«А чому навчалися на навчаннях безкінечних в 2020-21 роках? Б’ють як тетеруків у шлюбний сезон… Про Суперзброю якусь розказують»;

«Цусіма от в ці ж числа сталася… 14… тривожно на нашу ВітчиZну».

Багато хто сміється із заяв верховного керівництва Росії про «план спецоперації»: «Все йде за планом. Але план якийсь… не дуже», «Боюся, що НАТО до кінця спецоперації не доживе – розвалиться від сміху».

Частина російських дописувачів відверто стібнеться із російського «новоязу», коли події називаються спеціально вигаданими термінами:

«Кажуть, що крейсер «Москва» не потонув, а героїчно здійснив негативне спливання і був переведений до класу підводних кораблів»;

«Це негативна плавучість після хлопка. Так же, товариші?».

Кілька росіян навіть запідозрили міноборони та генштаб у брехні, зокрема, про те, що «Москва» затонула через шторм:

«Шторма взагалі немає, повний штиль»;

«Подивився погоду в акваторії – штиль сьогодні та навіть учора. Шторму немає. Навіщо міноборони РФ бреше?».

Дехто навіть згадав про можливі жертви – екіпаж крейсера: «А що з моряками??? Скільки врятувалося, скільки потонуло??? Де правда???»

Нагадаємо, учора, 14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.