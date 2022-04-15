«Вечер в хату, арестанты». Невідомі відкоригували табло у російському Красноярську

Російські силовики шукають, хто міг зламати табло

У російському місті Красноярськ невідомі «месники» зламали табло при в'їзді до міста. Замість «Ласкаво просимо» на ньому з’явилась фраза з тюремного жаргону «Вечір в хату, арештанти».

«На інфотабло при в'їзді до Красноярська замість традиційного «Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті» з'явилося «Вечір в хату арештанти». Фахівці з’ясовують, хто міг зламати табло», – пишуть російські ЗМІ.

До слова, напередодні Україна визнала Росію державою-терористом. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада.

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