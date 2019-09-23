Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат



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У суді почали розглядати сім скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу

Експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну.

Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує «5 канал».

У суді почали розглядати сім скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив: «Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, – це зебезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються».

Своєю чергою прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказав: «Позиція сторони обвинувачення – незмінна, ми впевнені у своїй перемозі, бо ми впевнені, що вирок Оболонського райсуду міста Києва – вмотивований та законний».

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив 13 років позбавлення волі.