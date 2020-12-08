Янукович хоче взяти участь у засіданні суду щодо розстрілів на Майдані

У середу Печерський суд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі Майдану

Колишній президент України Віктор Янукович просить Печерський райсуд Києва організувати його участь в засіданні 9 грудня у відеорежимі. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомили російські ЗМІ з посиланням на адвокатів президента-втікача.

Він хоче взяти участь в засіданні, на якому розглянуть клопотання про обрання йому запобіжного заходу у справі Майдану.

«Все залежить від суду, ми вимагаємо по відео участь. Особисто поки що, на жаль, немає можливості приїхати... Ми будемо робити все, щоб дозволили, щоб потерпілі могли задати питання, щоб суд міг поставити питання, прокуратура...», - розповів аадвокат Віталій Сердюк.

Також адвокат на своїй сторінці у Facebook додав, що Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у даній справі Святошинським судом у 2016 році.

«Крім того, до справи повинні бути допущені і самі потерпілі», - зазначив він.

Нагадаємо, що 16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний екс-президентові захід ще 12 травня 2020 року.

Згодом Апеляційний суд пояснив рішення про cкасування заочного арешту Януковича.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.