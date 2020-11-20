Апеляційний суд пояснив рішення про cкасування заочного арешту Януковича

Ухвала Печерського районного суду була винесена з «істотним порушенням» вимог кримінального процесуального закону

Апеляційний суд Києва роз'яснив своє рішення про скасування заочного арешту екс-президента України Віктора Януковича. Рішення Печерського суду про арешт колишнього глави держави назвали «незаконним».

Як повідомляє прес-служба суду, прокурором не доведено факт про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

«В порушення вимог ст. 281 КПК України, слідчим не долучено витягу який би містив відомості про те, що Янукович В.Ф. оголошений в міжнародний розшук на підставі цієї постанови. Не надано такого витягу прокурором слідчому судді місцевого суду та суду апеляційної інстанції», – говориться у повідомленні.

Також ухвала слідчого судді Печерського районного суду була винесена з «істотним порушенням» вимог кримінального процесуального закону.

Зокрема, в оригіналі заяви Печерського суду говориться, що арешт Януковичу продовжили в межах строку досудового розслідування – до 10 липня 2021 року. Втім, «копія ухвали, що надана стороні захисту, не містить визначення строку її дії».

Однак колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування.

16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний екс-президентові захід ще 12 травня 2020 року.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.