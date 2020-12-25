  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Британський» штам коронавірусу дістався Японії

    • Розсилка
    <p>Інфіковані прибули до Японії з Великої Британії</p> - «Британський» штам коронавірусу дістався Японії

    Інфіковані прибули до Японії з Великої Британії

    Всі заражені новим різновидом коронавірусу відправлені на самоізоляцію

    У Японії виявили п'ять випадків інфікування новим штамом коронавірусу серед людей, які прибули з Великої Британії.

    Про це повідомляє Japan Times.

    «У п’яти осіб, які прибули з Великої Британії до Японії, зафіксували зараження новим штамом коронавірусу. Всі заражені новим різновидом коронавірусу відправлені на самоізоляцію», – зазначає ЗМІ.

    Також медична служба тепер встановлює список можливих контактних осіб цих людей.

    Як зазначається, у Японії за 25 грудня зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль з показником у понад три тисячі заражених.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху.

    Нещодавно прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. 

    ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Японія Велика Британія епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies