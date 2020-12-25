«Британський» штам коронавірусу дістався Японії

Інфіковані прибули до Японії з Великої Британії

Всі заражені новим різновидом коронавірусу відправлені на самоізоляцію

У Японії виявили п'ять випадків інфікування новим штамом коронавірусу серед людей, які прибули з Великої Британії.

Про це повідомляє Japan Times.

«У п’яти осіб, які прибули з Великої Британії до Японії, зафіксували зараження новим штамом коронавірусу. Всі заражені новим різновидом коронавірусу відправлені на самоізоляцію», – зазначає ЗМІ.

Також медична служба тепер встановлює список можливих контактних осіб цих людей.

Як зазначається, у Японії за 25 грудня зафіксували 3748 випадків зараження коронавірусом. Це третій день поспіль з показником у понад три тисячі заражених.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я намагається бути обережною в прогнозах щодо розвитку ситуації з пандемією коронавірусу, але вважає, що світ знаходиться на середині шляху.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.