Японія скасувала візит свого корабля в порт Республіки Корея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планувалося, що найбільший корабель японського флоту здійснить візит в порт Пусан в квітні

Відносини між Токіо і Сеулом переживають нову кризу

Уряд Японії заявив, що вертольотоносець Izumo не буде заходити в південнокорейський порт Пусан в рамках проведення багатонаціональних навчань. До цього планувалося, що найбільший корабель японського флоту здійснить відповідний візит в квітні.

При цьому Токіо не має наміру скасовувати свою участь у спільних багатосторонніх завчаннях, в яких також будуть приймати участь країни південно-східної Азії. Про це пише ресурс The Navy Times.

До цього Японія прийняла рішення не надсилати свої кораблі для участі в огляді флотів, який в жовтні 2019 року планувала провести Республіка Корея. До цього рішення Токіо підштовхнуло прохання Сеулу забрати із кораблів «прапор сонця», який нагадує про японську агресію проти Кореї в XX столітті.

Також Японія і Республіка Корея обмінюються звинуваченнями на фоні інцидентів за участю їх кораблів і літаків в грудні 2018 року і січні 2019 року. Окрім того, у двосторонніх відносинах знову з’явилося питання щодо так званих «жінок комфорту», коли японські окупаційні сили під час Другої світової війни змушували корейських жінок і дівчат працювати в борделях для військових.