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    Ясько розповіла про подальшу роботу української делегації у ПАРЄ

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    Ясько розповіла про подальшу роботу української делегації у ПАРЄ

    Українська делегація буде працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами

    Голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько визначила три основні напрямки подальшої роботи делегації в Асамблеї.

    Про це Ясько написала у Facebook.

    Вона відзначила, що російська делегація у ПАРЄ - це «нова нормальність».

    «Ми будемо активно і професійно працювати в ПАРЄ і рамках мандату, отриманого від Верховної ради України. Ми будемо слідкувати, щоб Росія не використала трибуну ПАРЄ для поширення фейків і пропаганди. Будь-які антиукраїнські випади не залишаться без відповіді. Жодної толерантності до заплющування очей на спробу зміну статусу окупованих територій України», - заявила вона..

    Також вона додала, що українська делегація буде працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами, друзями та однодумцями.

    «Ми продовжимо працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами, друзями та однодумцями. Наша мета незмінна - відновлення авторитету РЄ, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права», - написала вона.

    Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

    Росія ПАРЄ Facebook Єлизавета Ясько
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