Італійський телеканал вибачився за те, що назвав Україну «Малою Росією»



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В Італії під час телешоу Україну назвали «Малою Росією»

Італійський ведучий запевнив, що не хотів образити українців

Ведучий програми L'Eredita на італійському телеканалі RAI визнав некоректність вживання назви «Мала Росія» щодо України й запевнив, що не хотів образити українців.

Про це повідомляє посольство України в Італії.

«Шановний пане Посол, я ознайомився з Вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія стосовно України як образи. У цьому зв’язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна — це прекрасна країна і я хотів би передати вітання Послу і всьому чудовому народу України», — сказав ведучий Флавіо Інсінна заявив після консультацій посольства з керівництвом телекомпанії.

Нагадаємо, в одному з ефірів ведучий заявив, що «Мала Росія — це друга назва України».

Згідно з умовами інтелектуального шоу, фіналіст повинен назвати ключове слово, яке об'єднує п’ять інших слів.

Цього разу учаснику шоу необхідно було знайти спільне слово для таких слів, як зірка, випічка, магазин, Росія та серенада. Через хвилину роздумів фіналіст назвав слово «кохання».

Проте правильним виявилося слово «маленький». Ведучий телевікторини пояснив, що є дві пісні під назвою Маленька зірка Лучано Ліґабуе та Маленька серенада Клаудіо Вілла, невеличка випічка, маленький магазин та «маленька Росія». «Маленька Росія — це Україна», — заявив ведучий.

Посольство України закликало телеканал «відкоригувати такі дії».