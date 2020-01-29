ПАРЄ ухвалила новий санкційний механізм. Україна була проти



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Нова процедура є доволі тривалою – вона розрахована на 9 місяців

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила нову додаткову спільну процедуру реагування на серйозні порушення країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов'язань.

Відповідну резолюцію ПАРЄ проголосувала у середу, повідомляє Укрінформ.

«Головною метою додаткової спільної процедури є залучення країн-членів через конструктивний діалог і співпрацю до дотримання своїх статутних зобов'язань і принципів організації та унеможливлення уникнення накладання санкцій», - зазначається у резолюції, автором якої є німецький соціал-демократ Франк Швабе.

Слід нагадати, що ініціативу ввести так званий додатковий санкційний механізм, який передбачає у процесі можливого накладання санкцій на країни-члени координацію дій і взаємне схвалення рішень між Парламентською асамблеєю (ПАРЄ), Комітетом міністрів (КМРЄ) і генеральним секретарем Ради Європи, було вигадано у 2019 році з метою унеможливлення покарання Росії в ПАРЄ за агресію проти України та безумовного повернення російської делегації до Асамблеї. Автором відповідної резолюції тоді став нідерландський сенатор, представник політичної групи лівих Тіні Кокс.