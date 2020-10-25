На Львівщині для виборців з ознаками ГРВІ облаштували ноу-хау
Кабінка для хворих розташована поряд з іншими
На Львівщині для хворих на ГРВІ облаштували для голосування окрему кабінку. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналіст Мар’яна П’єцух.
Зі світлини, оприлюдненій у дописі видно, що кабінка для хворих розташована поряд з іншими.
Також хворі на застуду свої бюлетені мають кидати в окрему скриньку.
Скриньки для людей з підвищеною температурою поставили і на виборчих дільницях у Києві.
Нагадаємо, Житомир вражає виборчими кабінками (фото).
Як повідомлялося, на Сумщині Опора виявила «самозвану» ДВК, бюлетені друкували самі.
Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.
В Україні почалося голосування на місцевих виборах.
Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.
Читайте також: