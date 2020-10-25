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    На Львівщині для виборців з ознаками ГРВІ облаштували ноу-хау

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    Скриньки для людей з підвищеною температурою поставили і на виборчих дільницях у Києві - На Львівщині для виборців з ознаками ГРВІ облаштували ноу-хау
    Скриньки для людей з підвищеною температурою поставили і на виборчих дільницях у Києві

    Кабінка для хворих розташована поряд з іншими

    На Львівщині для хворих на ГРВІ облаштували для голосування окрему кабінку. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналіст Мар’яна П’єцух.  

    Зі світлини, оприлюдненій у дописі видно, що кабінка для хворих розташована поряд з іншими.

    Також хворі на застуду свої бюлетені мають кидати в окрему скриньку.

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    Скриньки для людей з підвищеною температурою поставили і на виборчих дільницях у Києві. 

    Нагадаємо, Житомир вражає виборчими кабінками (фото).

    Як повідомлялося, на Сумщині Опора виявила «самозвану» ДВК, бюлетені друкували самі.

    Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

    В Україні почалося голосування на місцевих виборах.

    Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.

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