На Львівщині для виборців з ознаками ГРВІ облаштували ноу-хау



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Скриньки для людей з підвищеною температурою поставили і на виборчих дільницях у Києві

Кабінка для хворих розташована поряд з іншими

На Львівщині для хворих на ГРВІ облаштували для голосування окрему кабінку. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналіст Мар’яна П’єцух.

Зі світлини, оприлюдненій у дописі видно, що кабінка для хворих розташована поряд з іншими.

Також хворі на застуду свої бюлетені мають кидати в окрему скриньку.

Скриньки для людей з підвищеною температурою поставили і на виборчих дільницях у Києві.

Нагадаємо, Житомир вражає виборчими кабінками (фото).

Як повідомлялося, на Сумщині Опора виявила «самозвану» ДВК, бюлетені друкували самі.

Також Комітет виборців зафіксував перші порушення на виборах.

В Україні почалося голосування на місцевих виборах.

Як повідомлялося, біля виборчих дільниць розпочалося опитування Зеленського.