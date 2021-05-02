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    Подвійне свято. Мендель показала, як відзначає Великдень з родиною

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    Юлія Мендель з мамою - Подвійне свято. Мендель показала, як відзначає Великдень з родиною
    Юлія Мендель з мамою
    Фото: iuliia_mendel, Instagram

    Мама Юлії Мендель сьогодні святкує день народження

    Прессекретарка президента України Юлія Мендель, яка заявила, що йде у відставку, ймовірно, відправилася на Великдень до рідного Генічеську.

    У своєму Instagram вона опублікувала кілька сімейних знімків, відзначивши, що сьогодні у неї подвійне свято, адже її мати святкує день народження.

    «Сьогодні моїй мамі – 60. І немає більшого щастя, ніж сказати їй «Люблю» у цей день. І хай Божа благодать буде з вами завжди», – написала Мендель.

    На фото вона позує разом з батьками.

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    Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

    Як відомо, прессекретарка президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента й буде радницею із міжнародних комунікацій.

    Нагадаємо, Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.

    Мендель з 15 березня 2021 року долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».

    Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

    У п'ятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

    Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу.

    Перед цим Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

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    Теги: свята Великдень 2021 Юлія Мендель
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