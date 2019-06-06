Ющенко відмовився давати свідчення ГПУ у справі «Межигір'я»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третій президент Віктор Ющенко

У Генпрокуратурі пояснили, що Віктор Ющенко скористався своїм правом і відмовився давати свідчення

Третій президент Віктор Ющенко відмовився давати свідчення Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 млн гривень і пособництві експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу у заволодінні комплексом будинків і споруд урочища «Межигір'я» (Київська область). Про це повідомило джерело у Генпрокуратурі.

«Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення», - повідомив співрозмовник.

За його словами, Ющенко з'явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати 540 млн гривень і пособництві Януковичу в заволодінні «Межигір'ям».

Відповідати на якісь запитання під час допиту Ющенко відмовився.

Зазначимо, напередодні Генпрокуратура підтвердила повідомлення про підозру Ющенку у справі «Межигір'я».

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що Ющенко буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року.

Джерело: Українські новини