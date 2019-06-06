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    Ющенко відмовився давати свідчення ГПУ у справі «Межигір'я»

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    Третій президент Віктор Ющенко - Ющенко відмовився давати свідчення ГПУ у справі «Межигір'я»
    Третій президент Віктор Ющенко

    У Генпрокуратурі пояснили, що Віктор Ющенко скористався своїм правом і відмовився давати свідчення

    Третій президент Віктор Ющенко відмовився давати свідчення Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 млн гривень і пособництві експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу у заволодінні комплексом будинків і споруд урочища «Межигір'я» (Київська область). Про це повідомило джерело у Генпрокуратурі.

    «Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення», - повідомив співрозмовник.

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    За його словами, Ющенко з'явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати 540 млн гривень і пособництві Януковичу в заволодінні «Межигір'ям».

    Відповідати на якісь запитання під час допиту Ющенко відмовився.

    Зазначимо, напередодні Генпрокуратура підтвердила повідомлення про підозру Ющенку у справі «Межигір'я».

    Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

    Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що Ющенко буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року. 

      Читайте також: Ющенко подарував «Межигір'я» Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ)

    Джерело: Українські новини

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    Віктор Янукович суд Генпрокуратура Віктор Ющенко Межигір’я президент
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