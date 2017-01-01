З 1 грудня зросте розмір соціальної допомоги

З 1 грудня цього року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, зростуть і відповідні соціальні виплати

З 1 грудня 2017 року зросте розмір близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє його прес-служба. «Хочу внести певну ясність по пенсіях та соціальних виплатах для людей з інвалідністю, бо багато хто плутає ці терміни. Ми посилили пенсійне забезпечення



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З 1 грудня цього року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, зростуть і відповідні соціальні виплати

З 1 грудня 2017 року зросте розмір близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє його прес-служба.

«Хочу внести певну ясність по пенсіях та соціальних виплатах для людей з інвалідністю, бо багато хто плутає ці терміни. Ми посилили пенсійне забезпечення інвалідів і розмір пенсії інвалідам вже збільшений з 1 жовтня 2017 року. Тим, хто отримував 949 грн, пенсія зросла на 44% - до 1373 грн, іншим категоріям інвалідів підвищення відбулося в середньому на 11%. Але люди з інвалідністю отримують також соціальну допомогу, яка залежить, зокрема, від розміру прожиткового мінімуму», - сказав Розенко.

«У зв’язку з тим, що з 1 грудня цього року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, зростуть і відповідні соціальні виплати людям з інвалідністю – це близько 10 видів виплат», – пояснив віце-прем’єр.

Розенко також зазначив, що з 1 грудня 2017 року для всіх категорій громадян відбудеться підвищення соціальних допомог, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що 11 жовтня в Україні набула чинності пенсійна реформа.

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