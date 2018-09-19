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    З 1 січня в Україні запроваджується нова система моніторингу вод - Семерак

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    З 1 січня в Україні запроваджується нова система моніторингу вод - Семерак

    Нова система моніторингу дозволить реально оцінити ситуацію зі станом водних ресурсів в Україні

    Уряд підтримав розроблений Мінприроди Порядок здійснення державного моніторингу вод, який почне діяти в Україні з 1 січня 2019 року та запровадить нову європейську систему моніторингу водних ресурсів. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

    Як повідомляє прес-служба Мінприроди, Семерак зазначив, що нова система моніторингу  дозволить реально оцінити ситуацію зі станом водних ресурсів в Україні, і надалі на підставі цих даних будуть  ухвалюватися ефективніші управлінські рішення.

    «Ми врешті запроваджуємо в Україні точно такі ж  підходи до моніторингу стану поверхневих вод, які діють в  Європейському Союзі. Це означає, що ми покінчимо із ситуацією, коли кілька органів моніторили одні і ті ж показники, а за іншими не слідкував ніхто, коли різні органи вимірювали у різних одиницях, а загальнодержавна програма моніторингу не давала чіткої картини стану водних ресурсів», - пояснив міністр.

    Крім того, нова система моніторингу  дасть можливість  кожному громадянину  та  експерту  отримувати у доступний спосіб і по-європейськи класифіковані дані про стан водних масивів, басейнів річок загалом.  Дані, отримані у результаті моніторингу, будуть оприлюднюватися на спеціалізованому порталі.

    «Отож із 1 січня 2019 року - ми поступово і впевнено переходимо на нову європейську систему», - резюмував міністр.

    Нагадаємо, Україна, згідно вимог Угоди про асоціацію з ЄС, зобов’язалася  реформувати водний сектор та здійснювати управління ним за басейновим принципом  як того вимагає Водна рамкова директива Європейського Союзу.

    Наприкінці 2016 року парламент ухвалив розроблений Мінприроди законопроект №3603. Він запровадив  в Україні так зване інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, яким, зокрема, передбачено, що основною одиницею управління є басейн водного об'єкту.  Басейновий принцип управління водними ресурсами також передбачає, що фінансовий механізм гарантує безпосередній зв'язок між платою за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну.

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