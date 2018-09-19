З 1 січня в Україні запроваджується нова система моніторингу вод - Семерак



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Нова система моніторингу дозволить реально оцінити ситуацію зі станом водних ресурсів в Україні

Уряд підтримав розроблений Мінприроди Порядок здійснення державного моніторингу вод, який почне діяти в Україні з 1 січня 2019 року та запровадить нову європейську систему моніторингу водних ресурсів. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Як повідомляє прес-служба Мінприроди, Семерак зазначив, що нова система моніторингу дозволить реально оцінити ситуацію зі станом водних ресурсів в Україні, і надалі на підставі цих даних будуть ухвалюватися ефективніші управлінські рішення.

«Ми врешті запроваджуємо в Україні точно такі ж підходи до моніторингу стану поверхневих вод, які діють в Європейському Союзі. Це означає, що ми покінчимо із ситуацією, коли кілька органів моніторили одні і ті ж показники, а за іншими не слідкував ніхто, коли різні органи вимірювали у різних одиницях, а загальнодержавна програма моніторингу не давала чіткої картини стану водних ресурсів», - пояснив міністр.

Крім того, нова система моніторингу дасть можливість кожному громадянину та експерту отримувати у доступний спосіб і по-європейськи класифіковані дані про стан водних масивів, басейнів річок загалом. Дані, отримані у результаті моніторингу, будуть оприлюднюватися на спеціалізованому порталі.

«Отож із 1 січня 2019 року - ми поступово і впевнено переходимо на нову європейську систему», - резюмував міністр.

Нагадаємо, Україна, згідно вимог Угоди про асоціацію з ЄС, зобов’язалася реформувати водний сектор та здійснювати управління ним за басейновим принципом як того вимагає Водна рамкова директива Європейського Союзу.

Наприкінці 2016 року парламент ухвалив розроблений Мінприроди законопроект №3603. Він запровадив в Україні так зване інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, яким, зокрема, передбачено, що основною одиницею управління є басейн водного об'єкту. Басейновий принцип управління водними ресурсами також передбачає, що фінансовий механізм гарантує безпосередній зв'язок між платою за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну.