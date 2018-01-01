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    З елітного готелю у Парижі грабіжники винесли прикрас на 4 млн євро

    Правоохоронцям вдалося затримати трьох злочинців
    Озброєні грабіжники викрали ювелірних виробів на мільйони євро з магазину в знаменитому готелі Ritz у Парижі. Про це повідомляє BBC News. П'ять чоловіків, озброєних сокирами, увійшли у вестибюль готелю о 18:30 за місцевим часом. Вони розбили кілька вітрин у торговельній галереї готелю, забравши ювелірні вироби, дорогоцінне каміння та
    • Сьогодні, 10:13
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    Правоохоронцям вдалося затримати трьох злочинців

    Озброєні грабіжники викрали ювелірних виробів на мільйони євро з магазину в знаменитому готелі Ritz у Парижі.

    Про це повідомляє BBC News.

    П'ять чоловіків, озброєних сокирами, увійшли у вестибюль готелю о 18:30 за місцевим часом. Вони розбили кілька вітрин у торговельній галереї готелю, забравши ювелірні вироби, дорогоцінне каміння та коштовні годинники.

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    З елітного готелю у Парижі грабіжники винесли прикрас на 4 млн євро
    З елітного готелю у Парижі грабіжники винесли прикрас на 4 млн євро
    З елітного готелю у Парижі грабіжники винесли прикрас на 4 млн євро
    З елітного готелю у Парижі грабіжники винесли прикрас на 4 млн євро

    Співробітники готелю викликали поліцію і правоохоронцям вдалося затримати трьох злочинців. Повідомляється, що всім затриманим - близько 20 років і вони вже раніше притягалися до відповідальності за пограбування.

    Двоє злочинців втекли разом із награбованим, поліція продовжує їхні пошуки. Вартість вкрадених ювелірних виробів перевищує 4 мільйони євро.

    Довідка:

    Розкішний п'ятизірковий готель Ritz знаходиться в історичному районі Парижа на правому березі річки Сена. Поруч знаходиться будівля Міністерства юстиції Франції.

     

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