З Харкова до Баку почав літати лоукостер



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Вартість перельоту до Азербайджану становить від 52 євро в одну сторону

Азербайджанська лоукост авіакомпанія Buta Airways почала виконувати рейси з Харкова до Баку, повідомляєміжнародного аеропорту «Харків».

Перший рейс нового напряму з Баку до Харкова прилетів з повним завантаженням.

Перельоти по азербайджанському напрямку будуть здійснюватися двічі на тиждень по вівторках і п’ятницях на лайнерах Embraer 190.

«Зараз компанія виконує два рейси на тиждень. Але я впевнений – перельоти будуть виконуватися три-чотири рази на тиждень і найближчим часом наблизяться до щоденного графіка», – коментує комерційний директор аеропорту «Харків» Владислав Ільїн.

Buta Airways – азербайджанська авіакомпанія, заснована в 2016 році, виконує рейси з азербайджанських міст Баку і Гянджі по десяти міжнародних напрямках. Харків став другим українським містом в маршрутній карті компанії.