З Києва до Львова на серпневі вихідні запустять додатковий «Інтерсіті»



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24 та 27 серпня швидкісний поїзд «Інтерсіті+» № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47

Поїзд курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва

До Дня Незалежності призначено додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ — Львів — Київ.

Він курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

23 та 26 серпня додатковий поїзд «Інтерсіті» № 756 відправиться зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень (03:56-03:57).

24 та 27 серпня швидкісний поїзд «Інтерсіті+» № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на серпень додатковий потяг № 242/241 «Одеса – Дніпро».