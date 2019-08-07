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    Суспільство

    Укрзалізниця запустила літній потяг «Дніпро – Одеса»

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    З Одеси поїзд відправлятиметься о 21:35 і прибуватиме у Дніпро о 06:50 - Укрзалізниця запустила літній потяг «Дніпро – Одеса»
    З Одеси поїзд відправлятиметься о 21:35 і прибуватиме у Дніпро о 06:50

    Потяг почне їздити з Одеси 9 серпня і виконуватиме рейси до 31 числа цього ж місяця через день по непарним числам

    Укрзалізниця призначила на серпень додатковий потяг № 242/241 «Одеса – Дніпро». Про це повідомила пресслужба підприємства.

    Зазначається, що потяг почне курсувати з 9 серпня і виконуватиме рейси до 31 числа цього ж місяця через день по непарним числам.

    «Поїзд відправлятиметься з Одеси о 21:35 і прибуватиме у Дніпро о 06:50». – йдеться у повідомленні.

    У пресслужі Укрзалізниці інформують, що з Дніпра поїзд буде відправлятися о 22.30 і прибувати до Одеси о 8.00 з 10 серпня до 1 вересня через день по парним числам.

    Як повідомлялося, Укрзалізниця через п’ять років відновила приміське сполучення неподалік зони ООС.

    Укрзалізниця нагадала правила повернення квитків.

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