З квітня у Німеччині зафіксовано рекордну кількість заражень Covid-19



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Напередодні в Німеччині було зафіксовано понад 2 тисяч випадків Covid-19

Аналогічна ситуація спостерігається в Чехії

У Німеччині напередодні виявили 2194 нових випадки коронавірусу – більше ніж, фіксувалося в квітні. Про це з посиланням на Інститут Роберта Коха пише DPA в четвер, 17 вересня.

При цьому це все ж, значно менше, ніж показники на піку першої хвилі – понад 6 тисяч випадків. У Німеччині наразі зареєстрували вже близько 266 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, 9371 хворий помер.

Незважаючи на тенденцію до зростання щоденної кількості заражень вже з кінця липня, кількість смертей залишається низькою – лише кілька разів реєстрували понад 10 загиблих на добу, хоча на піку епідемії в Німеччині щодня вмирали більш як 300 пацієнтів.

Своєю чергою, в Чехії вперше з початку епідемії було зафіксовано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу за день, повідомляє Ceske Noviny. Так, напередодні в країні виявили коронавірус у 2139 осіб, що на 464 більше, ніж днем раніше.

Зараз у країні налічується 17 619 активних випадків коронавірусу, при цьому у більшості інфікованих людей захворювання протікає в легкій формі.

У той же час, кількість госпіталізованих зростає – за останній тиждень число госпіталізацій зросло на третину. 81 пацієнт перебуває у важкому стані – це число за останній тиждень зросло на чверть.

Нагадаємо, що в Україні за добу понад 3,5 тис. нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 162660 випадків Covid-19.

За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання.