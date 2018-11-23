З нового року фронтовики на Донбасі отримуватимуть 21 тис грн на місяць
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Виплати українським військовим зростуть із 1 січня
З 1 січня 2019 року солтати ЗСУ будуть отримувати 10 тис. грн, а на фронті - 21 тис. грн.
Про це 23 листопада Петро Порошенко заявив на зустрічі з київськими студентами.
«Сьогодні о 6 ранку парламент підтримав моє рішення, яке я виніс на Раду національної безпеки і оборони, щоб підвищити рівень грошового забезпечення солдат. З 1 січня солдат буде отримувати не менше 10 тис. гривень, а на фронті - 21 тис.», - сказав він
Крім того, про своє рішення президент України написав у Twitter.
Сьогодні парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це - достойна мотивація і оплата праці українського воїна— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 листопада 2018 р.
«Парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це - достойна мотивація і оплата праці українського воїна», - написав він.
Раніше президент підкреслив, що до кінця року все керівництво Міноборони буде цивільним.