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    З нового року фронтовики на Донбасі отримуватимуть 21 тис грн на місяць

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    Військові Збройних сил України на Донбасі&nbsp; - З нового року фронтовики на Донбасі отримуватимуть 21 тис грн на місяць
    Військові Збройних сил України на Донбасі 

    Виплати українським військовим зростуть із 1 січня

    З 1 січня 2019 року солтати ЗСУ будуть отримувати 10 тис. грн, а на фронті - 21 тис. грн.

    Про це 23 листопада Петро Порошенко заявив на зустрічі з київськими студентами.

    «Сьогодні о 6 ранку парламент підтримав моє рішення, яке я виніс на Раду національної безпеки і оборони, щоб підвищити рівень грошового забезпечення солдат. З 1 січня солдат буде отримувати не менше 10 тис. гривень, а на фронті - 21 тис.», - сказав він

    Крім того, про своє рішення президент України написав у Twitter. 

    «Парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це - достойна мотивація і оплата праці українського воїна», - написав він. 

    Раніше президент підкреслив, що до кінця року все керівництво Міноборони буде цивільним.

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