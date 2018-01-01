З нового року мінімальна зарплата зросла на 523 гривні

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700 грн

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшується на 523 грн - до 3723 грн. Це передбачено у державному бюджеті на 2018 рік. «Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні», - йдеться в документі.



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Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700 грн

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшується на 523 грн - до 3723 грн.

Це передбачено у державному бюджеті на 2018 рік.

«Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні», - йдеться в документі.

Документом передбачено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1 700, з 1 липня - 1 777 грн, з 1 грудня - 1 853 грн.