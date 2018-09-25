З початку цього року зафіксовано 53 випадки фізичного насильства над активістами - дослідниця



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Найбільше від нападів потерпають антикорупційні активісти, лгбт-активісти та екологи

Останнім часом збільшилася кількість нападів на представників громадського сектору. Таких випадків з початку року зафіксовано 53. Правоохоронці кваліфікують їх як хуліганство, хоча в деяких ситуаціях відбувається замах на життя. Про це розповіла Євгенія Андреюк, дослідниця Центру інформації про права людини, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«У нашій організації я займаюся дослідженнями щодо нападів на активістів. Я не могла собі представити у 2014 році, що у 2018 ми створимо у нашій організації окрему посаду, де людина буде вести цю тему. З початку 2018 року ми фіксуємо як мінімум 53 випадки нападу на активістів. Я маю на увазі фізичного насилля, побиття або замах на життя. Ми не включаємо сюди зриву різноманітних акцій, або судові процеси, які були зафіксовані. Їх було менше, аніж напади фізичного спрямування», - розповідає Андреюк.

За словами дослідниці, насильству з боку нападників піддаються різні активісти в різних регіонах: починалося все з нападів на активістів, які конфліктують з незаконними будівництвами, і побиття цих активістів «ті тушками», і закінчується великими нападами, де може бути російський вплив або вплив місцевих еліт.

Найбільше потерпають антикорупційні активісти, лгбт-активісти та екологи.

«Обурює те, що правоохоронні органи всі напади кваліфікують як хуліганство. Наведу приклад. Цієї неділі у Львові відбувся напад на представників організації лівого спрямування – Чорний стяг та екологічна платформа. Один із постраждалих наразі в реанімації. Він отримав ножове поранення в область серця. Це кваліфікується як хуліганство. І це загальна тенденція такої кваліфікації нападів на громадський сектор», - продовжує Андреюк.

Далі виникають питання як відбуваються розслідування. «Ми бачимо як вони відбуваються. Коли громадськість тисне, то тоді правоохоронці діють. Але інколи затримують для галочки. Приклад Каті Гандзюк яскравий доказ. Затримали того, хто не був причетний до нападу. Сьогодні правоохоронні органи не доходять до тих, хто організовує такі напади або тих, хто замовляв. Це не дає можливості розібратися, в яких випадках має місце російський слід, що переслідує мету дестабілізації в Україні, або діяння місцевих еліт, які відстоюють свої інтереси, це політичне насилля», - зауважила дослідниця.

27 вересня о 18:00 громадський сектор під адміністрацією президента проведе акцію «Ніч на Банковій. Мовчання вбиває». Мета заходу привернути увагу президента як гаранта Конституції до проблеми нападів на активістів.

Переглянути запис прес-конференції:

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.